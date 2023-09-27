Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Mke Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.