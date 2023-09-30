Galatasaray-MKE Ankaragücü Maçını 41 Bin 513 Seyirci İzledi

Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçı toplam 41 bin 513 seyirci takip etti. Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına destek verdi.

Galatasaray- Mke Ankaragücü karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 41 bin 513 seyirci takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1 galip ayrılırken, taraftarlar bu maçta da takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi toplam 41 bin 513 biletli takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Ankaragücü taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL