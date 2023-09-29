Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın saat 19.00'da sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor