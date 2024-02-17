Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için hazır
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım Ankara'ya hareket etti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.