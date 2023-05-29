Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00'de Ankara'ya gidecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor