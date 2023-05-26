Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışması ile sürdürülen antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuva ile sonlandırıldı.Sarı-kırmızılılar 30 Mayıs Salı günü oynanacak maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.