Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışması ile sürdürülen antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuva ile sonlandırıldı.Sarı-kırmızılılar 30 Mayıs Salı günü oynanacak maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title