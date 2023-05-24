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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, cuma günü saat 11.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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