Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL