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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, topla ısınma, pas çalışması, koşu ve çift kale maçla devam etti.