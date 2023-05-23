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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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