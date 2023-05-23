Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.