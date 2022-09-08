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Galatasaray, Milot Rashica'yı kiraladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Milot Rashica'yı kiraladı

Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1,5 milyon avro ücret ödenecektir." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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