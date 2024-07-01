Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 30 yaşındaki futbolcu için ödenecek ücretlerle ilgili açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL