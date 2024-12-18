Galatasaray, Michael Young'u Kadrosuna Kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Michael Young'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Amerikalı uzun forvet Michael Young ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Bursaspor forması ile izlediğimiz tecrübeli oyuncu Michael Young'a sarı kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla ligde 29 maçta görev yapan 30 yaşındaki basketbolcu, 13.1 sayı, 5.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Young ayrıca yine Bursa ekibiyle FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de görev aldığı 6 müsabakada 9.8 sayı, 5.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Michael Young, Avrupa'da daha önce Cholet Basket, JDA Dijon Bourgogne, Galil Gilboa, Ironi Nahariya ve Arged BM Stal Ostrow Wielkopolsk takımlarında da forma giydi. - İSTANBUL