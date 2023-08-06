Galatasaray, Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin geçici olduğu ve futbolcunun ücretlerinin Eyüpspor tarafından ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL