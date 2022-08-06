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Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

FORVETTE HEDEF SANCHEZÖte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Dries Mertens Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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