Galatasaray, Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, 35 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, 35 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Dries Mertens'in maliyeti belli oldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı oyuncu 2 milyon 900 bin Euro kazanacak. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna 1 milyon 100 bin Euro da imza ücreti ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Dries Mertens Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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