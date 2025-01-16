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Galatasaray Mersin'de Taraftar Coşkusuyla Karşılandı

Galatasaray Mersin'de Taraftar Coşkusuyla Karşılandı
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Galatasaray, yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Taraftarlar, kafileyi otel önünde meşalelerle karşıladı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray, yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kafileyi kalacağı otelin önünde meşalelerle karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Mersin'e geldi. Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geldi. Otel önündeki caddede takımı karşılayan Galatasaraylı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu. Sloganlar eşliğinde otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, taraftarları selamladı.

Futbolcular taraftarlara üçlü çektirdi

Kafilenin otele girmesinin ardından girişte bekleyerek slogan atan taraftarlar, takımı dışarı çağırdı. Bir süre sonra otelin önüne inen sarı-kırmızılı futbolcular ise taraftarları selamlayarak üçlü çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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