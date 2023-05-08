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Galatasaray Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Abdulkadir Bitigen

Galatasaray Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Abdulkadir Bitigen

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. Bitigen'e, AVAR'da Onur Özütoprak ve Esat Sancaktar eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Başakşehir Nef Spor Haberler

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