Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınma sonrası iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.