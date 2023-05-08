Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Bitexen Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Bitexen Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Caner Erkin, Berkay Özcan, Adnan Januzaj ile sakatlığı bulunan Patryk Szysz'nin yerine cezaları biten Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, sakatlığı geçen Serdar Gürler ile Lucas Lima'yı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Edgar Ie, Stefano Okaka ve Caner Erkin yer aldı.

Başakşehir'in eksikleri

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Patryk Szysz ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.