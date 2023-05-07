Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor