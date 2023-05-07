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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

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