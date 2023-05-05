Galatasaray Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor