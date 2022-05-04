Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

AA - Süha Gür - Spor
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kapma ve pas yaparak süren idmanın geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'nin, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Mayıs, Spor, Haberler

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