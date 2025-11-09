Haberler

Galatasaray MCT Technic, Mersin Spor'u 85-79 ile Geçti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, Mersin Spor'u 85-79'luk skorla mağlup etti. Maçta dikkat çeken oyuncular arasında Galatasaray'dan Meeks ve Mersin Spor'dan Cobbs öne çıktı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Galatasaray MCT Technic: Cummings 13, Palmer 12, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 4, White 13, Robinson 4, Tibet Deniz Görener, Meeks 25, Rıdvan Öncel 2, Bishop, Muhsin Yaşar 10

Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 25, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı 1, White 16, Kartal Özmızrak 2, March, Koray Çekici 6, Cowan 14

1. Periyot: 16-13

Devre: 41-33

3. Periyot: 66-51

Beş faulle çıkan: 36.50 Koray Çekici ( Mersin Spor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Mersin Spor'u 85-79 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
