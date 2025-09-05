Haberler

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'yu 91-82'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Müsabakanın ilk çeyreğinde geride kalan sarı-lacivertliler, devreyi önde kapatsa da üçüncü çeyrekteki toparlanma ile galibiyete uzanan Galatasaray, James Palmer Jr. ile dikkat çekti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 48-43 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 75-61 önde girdi ve mücadeleden 91-82 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda James Palmer Jr. 25, Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
