Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'yu 91-82'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Müsabakanın ilk çeyreğinde geride kalan sarı-lacivertliler, devreyi önde kapatsa da üçüncü çeyrekteki toparlanma ile galibiyete uzanan Galatasaray, James Palmer Jr. ile dikkat çekti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 48-43 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 75-61 önde girdi ve mücadeleden 91-82 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda James Palmer Jr. 25, Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor