Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağı antrenmanla başlayacak Galatasaray, hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da oynayacağı maçlar ile tamamlayacak.

Galatasaray, hazırlık maçlarına 28 Ağustos tarihinde Aliağa Petkimspor ile oynayacağı karşılaşma ile start verecek. Daha sonra TÜBAD Turnuvası'na katılıp Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise Antalya'ya giderek 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Galatasaray, 17 Eylül'de Manisa Basket, 20 Eylül'de Esenler Erokspor, 23 Eylül'de ise sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Galatasaray MCT Technic'in hazırlık maçları takvimi şöyle:

28 Ağustos Perşembe:

Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor

4 Eylül Perşembe:

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic

6 Eylül Cumartesi:

Galatasaray MCT Technic-Dubai Basketball

10 Eylül Çarşamba:

Galatasaray MCT Technic-Lokomotiv Kuban

12 Eylül Cuma:

Galatasaray MCT Technic-Zalgiris Kaunas

14 Eylül Pazar:

Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ

17 Eylül Çarşamba:

Galatasaray MCT Technic-Manisa Basket

20 Eylül Cumartesi:

Galatasaray MCT Technic-Erokspor

23 Eylül Salı:

Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes