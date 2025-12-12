Galatasaray MCT Technic, Clifford Omoruyi'yi kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi???????'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA), NBA Yaz Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan 24 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Omoruyi, son olarak Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Playtika Tel-Aviv'de forma giydi.