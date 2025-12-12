Haberler

Galatasaray MCT Technic, Clifford Omoruyi'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncunun NCAA, NBA Yaz Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi bulunuyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi???????'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA), NBA Yaz Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan 24 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Omoruyi, son olarak Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Playtika Tel-Aviv'de forma giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
title