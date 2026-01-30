Haberler

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda Clifford Omoruyi ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp, Omoruyi'ye emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi??????? ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu ortasında Galatasaray MCT Technic kadrosuna katılan oyuncumuz Clifford Omoruyi ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Clifford Omoruyi'ye sarı-kırmızılı renklerimiz altında geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
