Galatasaray MCT Technic, Büyükçekmece'yi Yenerek 8. Haftada Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81'lik skorla mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit Özkan

Galatasaray MCT Technic: Cummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-37

3. Periyot: 59-64

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
