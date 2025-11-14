Galatasaray MCT Technic, Büyükçekmece'yi Yenerek 8. Haftada Galibiyet Aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81'lik skorla mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit Özkan
Galatasaray MCT Technic: Cummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 24-23
Devre: 38-37
3. Periyot: 59-64
