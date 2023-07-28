Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için SAS Paris Saint-Germain Football kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.