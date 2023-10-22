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Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini...

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Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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