Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, PSG'den Mauro Icardi'yi transfer etti. Kulüp, 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro ödeme yapacak ve Icardi'ye yıllık 6 milyon avro ücret verecek.

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro ödeme yapacak.

Icardi'ye ise yıllık 6 milyon avro ücret ödenecek.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."