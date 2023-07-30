Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis...

Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.