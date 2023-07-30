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Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis...

Spor Haberleri

Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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