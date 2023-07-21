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Galatasaray, Mathias Ross'u NEC Nijmegen'e kiraladı

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Galatasaray Kulübü, oyuncusu Mathias Ross'u Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiraladığını duyurdu. Transfer bedeli olarak 250.000 avro ödenecek.

Galatasaray Kulübü, oyuncusu Mathias Ross'u Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiraladığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV, Şirketimize 250.000 avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Mathias Ross Galatasaray Sportif AŞ Hollanda Spor Haberler

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