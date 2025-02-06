Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti

Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Transferin bedeli 2.500.000 Euro olarak belirlendi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna kattığının açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lemina transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 Euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Yangın faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden iki kişi tutuklandı!
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.