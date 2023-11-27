Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Manchester United'ı konuk edecek. Bu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenirken, Guillermo Cuadra da dördüncü hakem olarak görev yapacak.