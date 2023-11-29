Galatasaray-Manchester United Maçı Öncesi Taraftarların Özel Koreografisi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Manchester United arasında oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, özel bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarla yapılan koreografide Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde 'Şampiyonlar Ligi Kupası' yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları bulunuyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir önceki resmi maça göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez'den sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, savunmanın solunda oynayan Kazımcan ile sağ açıkta görev verdiği Barış Alper'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Sanchez'in yerine sakatlığını atlatan Abdülkerim'i, Kazımcan'ın yerine Angelino'yu, Barış Alper'in yerine ise Ziyech'i oynattı.

Nelsson yine yedek

Okan Buruk, Davinson Sanchez'in sakatlığında stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti.

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Victor Nelsson, Sanchez'in iyi performansının ardından yedeğe düştü. Sarı-kırmızılılar, stoper tandeminde Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle mücadele etmeye başladı.

Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde Abdülkerim'in sakatlığında Nelsson yerine Kaan Ayhan'ı oynatan Buruk, Sanchez'in yokluğunda yine Nelsson'u tercih etmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçta 1 kez ilk 11'de oynayan Nelsson, Süper Lig'de ise son 9 müsabakada sadece 1 kez ilk 11'e girebildi.

Kerem Aktürkoğlu, üst üste 2 maç yedek kulübesinde

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu Alanyaspor maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da yedek oturttu.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

Taraftarlardan koreografi

Galatasaray taraftarları müsabaka öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Taraftarlar, üç tribünü kapsayan koreografide güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında "Cesaret içinizde kükrüyor" ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce "Burası Sami Yen" ve "Cehenneme hoş geldiniz" ifadeleri oluşturuldu.

Bakan Osman Aşkın Bak tribünde

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde Seyrantepe'ye gelen Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park'ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı.

Seyrantepe'de yaklaşık 50 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti.

Yağmur zemini ağırlaştırdı

İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava RAMS Park'ın zeminini olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür süren ve son 2 günde etkisini artıran yağmur nedeniyle zeminde yer yer su birikintileri oluştu. Gün içinde UEFA ve Galatasaray Kulübü yetkililerinin izlediği zeminde zaman zaman topla denemeler yapıldı.

Tribünde Gazze mesajları

Galatasaray taraftarı, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için tribünlere pankart astı. Pankartlarda, "Gazze'ye insan olan sahip çıkar" ve "Gazze'de İnsanlık ölüyor." ifadeleri yer aldı.