Galatasaray-Manchester United Maçı Öncesi Taraftarların Özel Koreografisi

29 Kasım 2023 21:12 Son Güncelleme: 21:14 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Manchester United arasında oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, özel bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarla yapılan koreografide Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde 'Şampiyonlar Ligi Kupası' yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları bulunuyordu.