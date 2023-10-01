Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.