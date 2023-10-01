Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.