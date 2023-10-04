Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve yurda dönüş yaptı. Galatasaray, grupta 2. sıraya yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında dün İngiltere'de karşılaştığı Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçta İngiliz devi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin golleriyle deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda geri döndü. Heyecan kesen karşılaşmada gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla grupta 2'inci sıraya yükseldi. 3 puanı cebine koyan sarı kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak. - İSTANBUL