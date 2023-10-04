Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Manchester United deplasmanına çıkan Galatasaray, iki kere geriye düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Old Trafford'da aldığı galibiyetle Galatasaray, grupta Bayern Münih'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

Galatasaray'ın golleri 23. dakikada Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Manchester United'ın gollerini ise 16 ve 67. dakikada Hojlund attı.

Galatasaraylı Icardi 78. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Manchester United forması giyen Casemiro ise 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart alarak oyun dışı kaldı.

Sarı kırmızılılar, Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi on biri ile çıktı.

Manchester United ise Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford on biri ile sahada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında Galatasaray evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag deplasmanına gidecek.