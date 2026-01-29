Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 20'nci sırada tamamlayarak play-off bileti aldı

GALATASARAY, Uefa Şampiyonlar Ligi 'nin 8'inci ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 yenildi. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20'nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City'nin konuğu oldu. Etihad Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmaya Manchester City etkili başladı. Topun hakimi olan City, 11'inci dakikada Erling Haaland'ın aşırtma golüyle öne geçti: 1-0. Golden sonra Galatasaray, Manchester City'nin hızlı hücumlarına karşılık veremedi. Pas yapmakta zorlanan Galatasaray, savunmada çok açık verdi. Üçüncü bölgede pas trafiğini arttıran Manchester City, 29'uncu dakikada Rayan Cherki ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı da önde kapattı.

İkinci yarının başlarında Galatasaray, iyi pas yaptı fakat ileride çoğalamayınca pozisyon üretmekte zorlandı. Galatasaray'da Victor Osimhen rakip kalede gol arasa da skoru değiştiremedi. Manchester City ilk yarıdaki benzer oyununu sürdürdü. Galatasaray kalesinde etkili hücumlar üreten Manchester Cityli oyunculara, kaleci Uğurcan Çakır geçit vermedi ve farkın açılmasını önledi. Maçın son bölümlerinde Galatasaray baskıyı arttırsa da aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-0'lık skorla yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20'nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

GALATASARAY'IN LİG ETABI SERÜVENİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puanla 20'nci sırada yer aldı. İlk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Galatasaray, Union Saint-Gilloise ve Monaco karşılaşmalarından 1-0'lık mağlubiyetlerle ayrılırken, Atletico Madrid ile oynadığı mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, lig etabının 8'inci ve son haftasında ise Manchester City'ye 2-0 yenildi.

YENİ FORMATTA TUR ATLAYAN İLK TÜRK TAKIMI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla uygulanan yeni lig formatında tur atlayan ilk Türk takımı oldu. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak organizasyona doğrudan katılan sarı-kırmızılı ekip, bu formatta mücadele eden ilk Türk temsilcisi olma unvanını elde etmişti. Galatasaray, lig etabında oynadığı 8 maç sonunda ilk 24 içerisinde de yer alarak yeni formatta tur atlayan ilk Türk takımı oldu ve tarihe geçti.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 4 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 4 maç sonra yenilgi yüzü gördü. İngiliz temsilcilerine karşı son yenilgisini 9 Aralık 2014'te Arsenal'e karşı (4-1) alan Galatasaray, sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim 2023 (3-2) ile 29 Kasım 2023'te (3-3) Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024'te Tottenham (3-2) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül 2025'te Liverpool (1-0) maçlarında kaybetmemişti. Dün Manchester City'ye yenilen Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı 4 maçlık serisi sona ermiş oldu.

RAKİP YARIN BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek. Play-off turunda ilk karşılaşmalar 17-18 Şubat, rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray'ın play-off turunu geçmesi halinde son 16 turundaki muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham olacak.

MARIO LEMINA İLK MAÇTA YOK

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Manchester City karşılaşmasının 19'uncu dakikasında hızlı hücumda Jeremy Doku'yu arkadan çekerek düşüren Lemina, sarı kart gördü. Daha önce Liverpool ve Atletico Madrid karşılaşmalarında da kart gören Mario Lemina, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden Juventus veya Atletico Madrid ile oynanacak play-off turu ilk maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.