Galatasaray'ın muhtemel rakipleri; Atletico Madrid ve Juventus

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 yenilmesine rağmen lig aşamasını tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid olacak.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Atletico Madrid ve Juventus oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City ile Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, 10 puanla 20'nci sırada yer aldı ve play-off'a kalmaya hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER; JUVENTUS VEYA ATLETİCO MADRİD

Galatasaray'ın bu sonucun ardından muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı kırmızılı takım play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid takımlarından biriyle eşleşecek. Kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılacak ve İlk maçlar 17-18 Şubat ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Galatasaray ilk maçı kendi evinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı sonunda ilk 8 bileti alan takımlar ise şöyle sıralandı:

1- Arsenal (24 puan)

2- Bayern Münih (21 puan)

3- Liverpool (18 puan)

4- Tottenham (17 puan)

5- Barcelona (16 puan)

6- Chelsea (16 puan)

7- Sporting Lizbon (16 puan)

8- Manchester City (16 puan)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
