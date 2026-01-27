Galatasaray, Manchester City maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, pas çalışmaları ve taktik hazırlıkla sürdü.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu. Pasaport işlemlerinden dolayı antrenmanın ilk bölümünde yer almayan Mario Lemina, daha sonra takıma dahil oldu. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmana katılmayan Yunus Akgün'ün durumu ise sağlık heyeti tarafından kontrol edilecek.
Sarı-kırmızılılar, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek.