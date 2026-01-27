Haberler

Galatasaray, Manchester City maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, pas çalışmaları ve taktik hazırlıkla sürdü.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu. Pasaport işlemlerinden dolayı antrenmanın ilk bölümünde yer almayan Mario Lemina, daha sonra takıma dahil oldu. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmana katılmayan Yunus Akgün'ün durumu ise sağlık heyeti tarafından kontrol edilecek.

Sarı-kırmızılılar, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 ölü

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu