Haberler

Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve top kapma çalışmalarıyla geçti. Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün idmanda yer almazken, Mario Lemina'nın vize işlemleri nedeniyle sonradan katılacağı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.

Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, idmanda yer almadı. Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın ise çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı