Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanın ilk bölümünde Mario Lemina, pasaport işlemlerinden dolayı yer almazken, daha sonra çalışmaya katıldı. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda bulunmayan Yunus Akgün'ün durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.

Galatasaray saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek. - İSTANBUL