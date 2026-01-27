Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maça son hazırlığını Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk kısmında basına açık pas çalışmaları yapılırken, takımın taktiği üzerinde duruldu. Mario Lemina antrenmana geç katılırken, gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün'ün durumu belirsizliğini koruyor.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanın ilk bölümünde Mario Lemina, pasaport işlemlerinden dolayı yer almazken, daha sonra çalışmaya katıldı. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda bulunmayan Yunus Akgün'ün durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.
Galatasaray saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek. - İSTANBUL