Galatasaray, Manchester City maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'ta yapacağı Manchester City maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmalara yer verildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.

