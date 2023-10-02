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Galatasaray Manchester'a rötarlı ulaştı

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Galatasaray kafilesi, Manchester'a rötarlı ulaştı. Basın toplantısı 1 saat gecikme ile başlayacak.

Galatasaray kafilesi, Manchester'a rötarlı ulaştı. TSİ 21.45'te başlaması gereken basın toplantısı 1 saat gecikme ile 22.45'te başlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Wilfried Zaha'nın Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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