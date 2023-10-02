Galatasaray Manchester'a rötarlı ulaştı
Galatasaray kafilesi, Manchester'a rötarlı ulaştı. Basın toplantısı 1 saat gecikme ile başlayacak.
Galatasaray kafilesi, Manchester'a rötarlı ulaştı. TSİ 21.45'te başlaması gereken basın toplantısı 1 saat gecikme ile 22.45'te başlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Wilfried Zaha'nın Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Manchester United - Galatasaray mücadelesi sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) October 2, 2023
?? 3 Ekim
?? 22:00
??? Old Trafford
??? Peter Kralovic
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor