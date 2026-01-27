Galatasaray, Manchester City deplasmanı için yola çıktı
Galatasaray kafilesi, Manchester City ile oynayacağı karşılaşma için Manchester'a gitti. Sakatlıkları geçen Singo ve Yunus takıma katılırken, vize sorununu çözen Lemina da kafileye dahil oldu.
GALATASARAY kafilesi, Manchester City ile oynanacak deplasman karşılaşması için Manchester'a hareket etti. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeler teknik heyeti sevindirdi.
Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara katılan Singo kafilede yer aldı. Soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören Yunus da takıma dahil oldu. Sabah saatlerinde vizesinde yaşanan problem nedeniyle antrenmana katılamayan Lemina ise vize işlemlerini tamamlayarak kafileye sonradan katıldı.
Galatasaray kafilesinde şu isimler yer aldı:
Uğurcan, Günay, Jakobs, Sanchez, Abdulkerim, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Batuhan, Eren, İlkay, Ahmed, Kaan, Torreira, İcardi, Osimhen, Barış Alper, Dağhan, Eyüp, Furkan, Singo, Lemina
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor