Galatasaray maçının ardından

Serhan TÜRK / Bern - İSVİÇRE, - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu tür maçların zorluğundan söz ederek konuşmasına başlayan Okan Buruk, "Özellikle rakibinizin bu sezonki performansı sizi farklı bir şekilde düşündürebilir. Rakibin istekli bir şekilde maça başlayacağını biliyorduk. Maça golle başladılar. İlk yarıda rakip kalede tehlikeler yaratmaya çalıştık. Barış Alper ile girdiğimiz pozisyonlar vardı. İlk yarının sonunda da ikinci golü yedik. Daha güçlü bir şekilde oyunumuzu ortaya koyabilirdik. İkinci yarının başı da çok iyi başlamadığımız bölümdü. Ama 2-1'i yakaladıktan sonra çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İki golden çok daha fazlasını da atabilirdik ama 2-2'yi bulduktan sonra üçüncü golü şanssız bir şekilde yedik. Yine taç atışından gelen bir top. Penaltı konusunda kurallar ne diyor? Biz de bazen oyunculardan hem topa atlamalarını hem bir ayaklarını kaldırmalarını hem de iki ellerinin kapalı olmasını istiyoruz. Bu zor bir şey. Fizik kurallarına aykırı. Hakem kararı penaltı diyor. Saygı duymak gerekiyor. Abdülkerim'in gördüğü ilk sarı kartta yanlış sarı kart gösterdiğini düşünüyorum. Maçın başında iki takıma da gereksiz sarı kartlar gösterdi. Sarı kartı yazarken bile 1 dakika sürüyordu. Bu seviye için daha dalgın, oyunu yönetemeyen bir hakem yönetimi gördüm. İsviçre'de bir takımla oynuyoruz ve Alman hakem… Rakibimiz Almanca konuşuyor ve hakem Alman bir hakem. Eski bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşamış bir hakem maça atanıyor. Bunlar tabii ki futbolun içerisinde olabiliyor. İkinci maça da bir Azeri hakem bekleriz. Türkçe konuşan bir Azeri hakem olursa seviniriz" ifadelerini kullandı.

"DEFANS OYUNCULARIMIZIN DAHA ÇABUK FORMA GİRMESİ GEREKİYOR"

Savunmada sorunlar yaşadıklarını belirten Okan Buruk "Yani bu yediğimiz gollerden, verdiğimiz pozisyonlardan bugün de aynı şekilde belli. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Bu bir kişinin, iki kişinin yaptığı bir şey değil. Bu savunma takım savunması. Yani bireysel hatalar da tabii ki oluyor. Bugün ilk golde de bir bireysel hata sonrası aslında biraz da şanssızlık yani topun rakibe çarpıp gitmesi, orada geniş yakalanmamız ve yediğimiz gol. Burada verdiğimiz pozisyonlar da vardı. İstediğimiz seviyeye daha net bir şekilde gelmemiz gerekiyor. Burada da defans oyuncularımızın daha çabuk forma girmesi gerekiyor. Bu çok net, açık. Geçen sene yine play-off'larda aynı sıkıntıları yaşamıştık. Buna benzer pozisyonlar, buna benzer yediğimiz goller. Geçen sene de yaşadığımız şeylerdi. O yüzden ikinci maç da bunu yapmamamız lazım. Yani Davinson ile ilgili durumumuza bakacağız. Tabii ikinci maça yetiştirmeye çalışacağız. Kaan dönüyor. Bu anlamda yine opsiyonlarımız çoğalacak" diye konuştu.

Okan Buruk, karşılaşmada sakatlık yaşayarak devre arasında oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili ise, "Darbeden dolayı bir sinir sıkışması gibi bir şey oldu. Bir darbe aldı. Bir sonraki maçta bizimle beraber olacaktır" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Saha kenarında olmayacağım ama tribünde taraftarlarla beraber olacağım. Buradakinin üstüne çıkacağız. Tabii ki saha kenarında olmak isterdim. Yukarıdan iletişim kurmak zor. Oyuncularıma ve ekibime güveniyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

RAHMEN: İSTANBUL'A 3-2'LİK AVANTAJLA GİDECEĞİZ

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, deplasmanda 1 farklı galibiyetin avantajıyla ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Planımızı çok güzel uyguladık. Maç 2-2'ye gelse bile kendimize güvendik ve 3-2 kazandık. Tabii ki daha çok gol atmak isterdik. Bizim için daha iyi olurdu. Galatasaray'ın da girdiği pozisyonlar vardı ama atamadılar. Direkten dönen topumuz aklımda kaldı. Onu atabilseydik 3-0 öne geçecektik. Galatasaray'ın da kaliteli futbolcuları var. Maçı 2-2'ye getirdiler. Daha çok gol atsak bizim için daha iyi olurdu. İstanbul'da bambaşka bir atmosferle karşılaşacağız. Taraftarlar, buradan daha fazla gürültü çıkaracak. Zor olacağını biliyoruz ama o atmosferi yaşayacağımız için sevinçliyiz. İstanbul'a 3-2'lik avantajla gideceğiz. Yine gol atarak aleyhimize olan atmosferi lehimize çevirmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.